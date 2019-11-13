Заместитель гендиректора по производству ракетно-космического центра (РКЦ) "Прогресс" Вадим Небога в среду утром погиб в аварии на трассе в Волжском районе Самарской области. Об этом передает "Интерфакс-Россия" со ссылкой на пресс-службу "Прогресса".

По данным ГУ МВД по Самарской области, ДТП произошло в 6:30 по местному времени у села Белозерка Волжского района.

"По предварительным данным, водитель автомобиля Skoda, выезжая со стороны села Белозерка, не уступил дорогу грузовику Volvo. В результате столкновения погиб пассажир легкового автомобиля", - сказал собеседник агентства.

По его данным, водитель автомобиля Skoda госпитализирован, водитель грузовика не пострадал.

РКЦ "Прогресс" является производителем ракет "Союз", также на предприятии разрабатываются космические аппараты дистанционного зондирования Земли. РКЦ "Прогресс" входит в госкорпорацию "Роскосмос", единственным владельцем предприятия является государство в лице Росимущества.

"Прогресс" - одно из ведущих российских предприятий по разработке, производству и эксплуатации ракет-носителей среднего класса. Ракеты-носители, созданные на предприятии, используются для запуска пилотируемых и транспортных кораблей на Международную космическую станцию (МКС), а также запусков российских и иностранных спутников.

Небога был специалистом в области производства ракетно-космической техники, кандидат технических наук, в РКЦ "Прогресс" работал с 1985 года на различных должностях.

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При этом в "НАСА" попросили у "Роскосмоса" дополнительные места на космических кораблях "Союз" для своих космонавтов в 2020 и 2021 годах. Без российской помощи они на текущий момент не могут добраться даже до МКС на околоземной орбите.

Напомним, что самой распространенной причиной дорожно-транспортных происшествий в 2019 году в Украине является превышение безопасной скорости движения.