Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов представлял в Раде проект закона "Слуги народа" об отмене моратория на продажу сельхозземли №2178-10 под крики "Ганьба!".

"Сегодня исторический момент... я верю в демократию, основанную на собственности... Мы гражданам должны дать возможность распоряжаться своей землей. Нужно, чтобы владелец чувствовал себя владельцем, а не крепостным, чтобы он был способен продать один участок и купить другой, который ему больше подходит. Более миллиона га сельхозземель находится в коммунальной собственности - и общины должны иметь справедливый доход от аренды или продажи имущества", - заявил он на заседании парламента.

Доклад министра встретили криками "Ганьба", которые звучали почти все его выступление. Также нардепы от "Батькивщины" заняли часть президиума, а члены "ОПЗЖ" - трибуну.

Милованов заявлял, что за последние два месяца "говорил буквально с каждым - от владельцев агрохолдингов до самых скромных фермеров, и каждый из них имел аргументы "за" и "против", но одно общее было у всех - мечта быть успешным на земле".

Министр также напомнил, что действующая норма Земельного кодекса говорит, что земли сельхозназначения не могут передаваться в собственность иностранцам, лицам без гражданства, иностранным юридическим лицам и иностранным государствам.

Он добавил, что это "справедливая норма, и мы считаем, что она и дальше должна действовать".

Сегодня в парламенте будут рассматривать 11 законопроектов по рынку земли. "Страна" уже анализировала один из тех, который скорее всего пройдет отбор и будет проголосован в первом чтении.

"Страна" следит за ситуацией в режиме онлайн.