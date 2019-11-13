Президент США Дональд Трамп уже несколько недель обдумывает увольнение исполняющего обязанности главы аппарата Белого дома Мика Малвейни из-за его неудачных выступлений на фоне расследования дела об импичменте. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание The Washington Post.

The Washington Post ссылается на трех источников, близких к дискуссиям, которые рассказали, что президент выразил недовольство словами Малвейни на пресс-конференции 17 октября. Тогда он признал, что военная помощь Украине была приостановлена, чтобы оказывать давление на Киев. Позже Малвейни исправился, объяснив, что "не было никакого quid pro quo (услуги за услугу)".

Старшие помощники Трампа не рекомендовали увольнять Малвейни в то время, как идет расследование демократов. Они также утверждают, что увольнение Малвейни вызовет хаос, при котором будет трудно найти ему замену. Один из советников отметил изданию, что Малвейни вряд ли уволят до конца года. "Но президент был очень недоволен этой пресс-конференцией. Это был очень плохой день для президента", - сказал источник.

Помощники Трампа также указывают на ситуацию с увольнением экс-советника по нацбезопасности Джона Болтона, которого уволили в сентябре и сейчас демократы добиваются от него дачи показаний. "Трамп постоянно спрашивает всех, что они думают о Малвейни. Он явно разочарован им. Однако ему советуют: последнее, что ему нужно сейчас - это еще одно важное кадровое изменение", - отметил один из высокопоставленных чиновников США.

Как сообщала "Страна", президент США Дональд Трамп распорядился приостановить военную помощь Украине незадолго до телефонной беседы с президентом Украины Зеленским в июле. В админстрации США считают, что это может свидетельствовать о мотивированной позиции Трампа. А сам президент США заявил, что не требовал у Зеленского расследования дела Байдена в обмен на военную помощь.

Однако некоторые СМИ сообщали, что Трамп все же намеревался инициировать расследование против сына Байдена, задерживая оказание Украине военной помощи.