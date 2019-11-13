Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) вместе со Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) официально выдвинула заочное подозрение в совершении преступления аграрному олигарху Олегу Бахматюку и бывшему председателю правления VAB Bank Денису Мальцеву.

Их подозревают в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, предоставленного НБУ для рефинансирования VAB банка. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

"Поскольку местонахождение этих лиц пока не установлено, вручение письменных сообщений о подозрении осуществлено в порядке, определенном ст.135, 278 УПК Украины (направлено почтой и вручено жилищно-эксплуатационной организации по месту регистрации подозреваемых)", - говорится в опубликованном сообщении.

Таким образом, круг подозреваемых в завладении стабилизационным кредитом, предоставленным НБУ, возрос до 10: восьми лицам, среди которых действующие и бывшие должностные лица НБУ, ПАО "Виэйби (VAB) Банк" и ряда частных компаний, аффилированных с собственниками "Виэйби Банка". О подозрении сообщено 11-12 ноября.

По данным следствия, в октябре 2014 года ПАО "Виэйби Банк", отнесенный к категории проблемных банков, обратился к НБУ с ходатайством предоставить ему стабилизационный кредит под залог недвижимого имущества. Хотя "Виэйби Банк" не представил всех необходимых для этого документов (как вот программу финансового оздоровления банка, направленную на решение в течение срока пользования стабилизационным кредитом проблем ликвидности, улучшение структуры активов, доходности, рентабельности и тому подобное), правления НБУ, вопреки требованиям законодательства, откликнулось на его предложение.

При этом стоимость недвижимости, передаваемой в залог НБУ, завысили почти в 25 раз путем составления поддельных отчетов об оценке.

Экспертиза, проведенная во время досудебного расследования, установила, что реальная стоимость заложенной недвижимости составляет 72,62 млн грн несмотря 1,8 млрд грн, заявленных "Виэйби Банком". Тем не менее, зная о завышенной стоимости залогового имущества и отсутствие всех необходимых документов, служебные лица НБУ предоставили 1,2 млрд грн стабилизационного кредита "Виэйби Банк". Это-вдобавок к ранее уже полученным от НБУ и невозвращенным 3 млрд грн кредитам. За 40 дней спустя, в ноябре 2014 года НБУ признал "Виэйби Банк" неплатежеспособным.

Стабилизационный кредит в 1,2 млрд грн, полученный от НБУ сроком на два года, "Виэйби Банк" не вернул.

Расследование приведенных фактов детективы НАБУ осуществляют с октября 2016 года. В феврале 2019 года экс-генпрокурор Юрий Луценко определил подследственность в этом уголовном производстве по ГСУ полиции, следователи которой 09.08.2019 закрыли производство на основании п. 2 ч. 1 ст. 284 УПК Украины, то есть в связи с отсутствием состава преступления.

Однако, в сентябре 2019 года постановление о закрытии отменено Генеральным прокурором Украины Русланом Рябошапкой, который признал подследственность по делу за детективами НАБУ.

Следственные действия решили продолжать. Детективы НАБУ устанавливают обстоятельства совершения преступления, в том числе и круг лиц, которые могут быть к нему причастными.

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