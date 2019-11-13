Игорь Коломойский заявил, что США заставляют Украину воевть с Россией, но при этом не финансируют нашу страну. Поэтому лучше повернуться к Москве, которая может дать Украине 100 млрд долларов.

Об этом олигарх заявил в интервью The New York Times.

По словам Игоря Коломойского, финансирование из России может заменить кредиты Международного валютного фонда.

"Мы возьмем 100 млрд долларов у россиян. Я думаю, что они хотели бы дать это нам сегодня. Какой самый быстрый способ решить проблемы и восстановить отношения? Только деньги", - заявил Коломойский.

Он считает, что "восстановление связей с Россией стало необходимым для экономического выживания Украины". Да и в целом нужно улучшать отношения с россиянами, потому что они сильнее.

"Они сильнее в любом случае. Мы должны улучшить наши отношения. Люди хотят мира, хорошей жизни, они не хотят воевать. А вы, - Америка, - заставляете нас воевать и даже не даете нам денег за это", - добавил он.

По его мнению, через 5-10 лет люди забудут о пролитой между народами крови.

"Дайте пять, 10 лет, и кровь будет забыта. В 2014 году я показал, что не хочу быть с Россией. Но я объективно описываю то, что вижу и куда движется", - заявил он.

"Русские танки будут стоять под Краковым и Варшавой, а НАТО обмочит штаны и будет покупать памперсы", - дал свой прогноз Коломойский.

Telegram-канал "Политика Страны" разбирал это заявленее олигарха:

"Коломойский дал интервью Нью-Йорк Таймс, где озвучил сенсационные вещи, которые ранее можно было услышать в Украине разве что от депутатов Оппоплатформы.

Он сказал, что с Россией нужно мириться, а Запад послать.

Основные тезисы:

Американцы втянули нас в конфликт с Россией, но не дали нам ничего взамен. Американцам нужно, чтоб мы воевали с русскими. Но нам это не надо.

Нужно отказываться от кредитов МВФ и переходить на финансирование со стороны России. По мнению Коломойского Россия готова дать Украине 100 миллиардов долларов.

Конечно, удивительно слышать такие вещи от человека, ещё 5 лет назад обещавшего «10 000 за москаля».

Видимо, Игорь Валерьевич, полагал, что Западу он сможет перепродать потом этих «москалей» по 20 000 минимум.

Но вместо этого его сначала поперли с должности главы Днепропетровской ОГА, затем отобрали Приватбанк, а под конец ФБР ещё и уголовными делами обложила.

Вот и перекрасился Коломойский, в надежде, видимо, что Путин не только простит ему фразу про «шизофреника», но и даст 100 миллиардов.

Но вот постит ли? Даст ли? Вопрос открытый. Потому что никто не может сказать - действительно ли Коломойский искренне говорит эти тезисы сейчас в интервью Нью-Йорк Таймс или же просто шантажирует американцев?

В любом случае, для начала, в Кремле наверно хотели бы увидеть от Коломойского какие-либо дела, а не только слова. Например - провести через Раду закон об особом статусе и о выборах на Донбассе. А интервью в своей жизни Коломойский уже много дал. И кто о них сейчас помнит?", - идет речь в обзоре.

Ранее "Страна" писала о том, что Зеленский на встрече со "слугами народа" заявил, что к протестам против рынка земли причастен Игорь Коломойский.

Также мы сообщали, что компании Коломойского через суд избавились от долгов перед Приватбанком на 7,5 млрд грн.