Киевсрада поручила Киевской городской государственной администрации (КГГА) провести инвентаризацию устаревшего жилого фонда (так называемых хрущевок - Ред.) сроком до 12 января 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета.

Решение поддержали 83 депутата при минимально необходимом количестве 61.

По данным Министерства развития общин и территорий, в Киеве по состоянию на 2018 год было более 3 тыс. домов, которые относятся к устаревшему жилому фонду.

"Ориентировочно, в Киеве непригодным для проживания или аварийным является 9 млн квадратных метров такого жилья, то есть шестая часть домов. Основную массу объектов устаревшего жилого фонда составляют так называемые "хрущевки", срок эксплуатации которых однозначно истек", - отметила инициатор решения, депутат Киевсовета Ольга Балицкая (депутатская группа "Киевская команда").

По мнению Киевсовета, инвентаризация нужна для прозрачного и эффективного процесса реконструкции или реновации устаревшего жилфонда столицы.

Как сообщала "Страна", ранее в Киеве проанонсировали снос 3 000 хрущевок. При этом жителей обещали переселить в новострой.

Напомним, дома хрущевской постройки уже не выдерживают испытание временем. Так, под Киевом после взрыва газа обрушилась "хрущевка". А год назад после взрыва хрущевки в Фастове из-под завала извлекли тела погибших. В городе 16 декабря 2018 года был объявлен днем траура.