Сегодня в сессионном зале Верховной Рады, где идет рассмотрение земельных законопроектов, с трибуны звучат эмоциональные заявления парламентариев. В частности, "слуга народа" Никита Потураев назвал ворами и наследниками Берии тех, кто выступает против открытия рынка земли в Украине, призвал в зал парламента Рябошапку и Сытника и аргументировал все это тем, что даже у Путина есть рынок земли.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

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"Сегодня даже под этот позорный звук, который идет с севших батареек Украина окончательно похоронит коммунизм. Мы наконец сведем счеты с этим маньяком Лениным, с людоедом Сталиным, которые сделали все, чтобы лишить украинский народ главного богатства - земли. Мы вернем украинцам землю раз и навсегда. Я хочу чтобы украинцы посмотрели на потомков Ежова, Берии, кровавых палачей украинского народа. Эти люди потомки тех, кто устроил голодомор, кто убил миллионы украинцев. Вот они! Вот они! Миньоны России, которая устроила тут голодомор. Вот они снова хотят лишить украинцев земли. Они снова хотят, чтоб снова пришел московитский закон и морил тут всех голодом, но нет. Сегодня мы вернем народу землю. Землю людям...

У Путина есть рынок земли с 2001 году, у поляков есть рынок земли, у венгров есть рынок земли. Они что лучше, чем украинцы? Сколько можно думать. Мы предложили нормальный взвешенный законопроект, президент предложл взвешенный компромисс. Мы услышали каждого", - с надрывом кричал с трибуны Потураев.

Ранее "Страна" писала о том, что "накануне три фракции парламента и депутатская группа заявили, что не поддержат продажу земли и потребовали продлить мораторий.

Также мы сообщали, что в Минэкономики озвучили цену гектара после открытия рынка земли.