Бывшего народного депутата и лидера Радикальной партии Олега Ляшко вызвали в прокуратуру Борисполя для вручения подозрения из-за нападения на депутата от "Слуги народа" Андрея Геруса. Об этом Ляшко написал в Facebook, приложив к публикацию фотографию повестки.

"Власть борется против нас репрессиями! Сегодня получил сообщение из Бориспольской прокуратуры. Меня вызывают на 18 ноября для вручения подозрения в деле Геруса. Украину предал Герус, руками которого Россия уничтожает нашу энергонезависимость, а посадить хотят меня за то, что борюсь против этой измены!", - заявил он.

Экс-нардеп пообещал явиться.

Фото: facebook.com

Напомним, что Ляшко напал на "слугу народа" Геруса из-за поправки об импорте электроэнергии из РФ.

Также мы писали о том, что в "Слуге народа" после драки с Ляшко решили отправить Геруса на дзюдо.