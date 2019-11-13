В Брюсселе литовские депутаты из политической группы "Европейской народной партии" выступили с инициативой запустить так называемый "процесс трио" для ускорения евроинтеграции Украины, Молдовы и Грузии. Об этом сообщает "Укринформ".

Так, процесс евроинтеграции для Украины предполагает перспективу членства в ЕС для стран, которые имеют соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли с Евросоюзом.

Документ представил председатель Парламентской Ассамблеи Euronest Андрюс Кубилюс в ходе дискуссии "Наша стратегия для будущего "Восточного партнерства". В пояснительной записке к документу говорится, что "европейский "процесс трио" должен быть предложен на 10 лет для поддержки стран, которые имеют развитые отношения с ЕС в формате ассоциации и углубленных и всеобъемлющих зон свободной торговли (Украина, Грузия и Молдова)".

Инициатива получила название "Стратегия трио 2030". Сообщается, что в ее основе - "мягкая" трансформация постсоветских стран и их превращение в успешные демократические государства с учетом опыта предшественников из числа стран Восточной Европы.

По мнению авторов, такая политика будет соответствовать интересам самого ЕС, ведь, по выражению еврокомиссара Иоганнеса Хана, "Европа должна быть умнее для экспорта стабильности, потому что иначе взамен она будет импортировать нестабильность".

"Сегодня мы находимся в критическом пункте, когда должны добавить новые долгосрочные инструменты с нашей стратегией, чтобы помочь народам ведущей группы ассоциированного с ЕС трио сохранить мотивацию и импульс к реформам в течение следующей декады до 2030 года. Путь реформ для интеграции в ЕС тяжелый, поэтому соответствующие инструменты "мягкой силы" ЕС должны стать незаменимыми и решающими, чтобы помочь этим странам сделать геополитический выбор относительно присоединения к семье Евросоюза", - говорится в документе.

Главная новация новой стратегии не только сохранение принципа "больше за большее"в отношениях с ЕС, при котором страны-партнеры берут на себя четкие обязательства по внедрению структурных реформ, но и конкретизация обязательств самого Евросоюза, который в ответ на успех в реформах должен предложить странам-партнерам инструменты для более амбициозной конечной цели европейской интеграции.

Такой "процесс трио" фактически является повторением так называемой Берлинской инициативы, которая была инициирована Германией в 2014 году и предложена странам Западных Балкан для ускорения процессов их европейской интеграции. Программы развития в рамках этого "процесса трио" могут включать в себя инструменты Европейского экономического пространства для более тесной интеграции упомянутых стран в европейский рынок.

При этом успех реформ в странах ассоциированного с ЕС трио должен стать стимулом для остальных стран-партнеров - Азербайджана, Армении и Беларуси, чтобы также выбрать более амбициозный путь европейской интеграции. По мнению авторов, этот проект позволит развить и сделать более эффективной всю программу Восточного партнерства.

Как сообщала "Страна", Евросоюз поддерживает планы правительства открыть рынок земли в Украине и считает, что этот шаг может "раскрыть огромный потенциал для экономики страны".

Ранее "Страна" писала о том, что в Минэкономики озвучили цену гектара после открытия рынка земли.

Также мы сообщали,что накануне три фракции и депутатская группа заявили, что не поддержат продажу земли и потребовали продлить мораторий.