Сегодня, 13 ноября, Верховная Рада, которая принимает закон о рынке земли, продлила свою работу до 15:00. За это решение отдали голоса 234 нардепа, сообщает корреспондент "Страны".

Отметим, что перед началом голосования, в зале включили глушилку. В ответ на это спикер Дмитрий Разумков сказал, "у нас тут в зале много звуков всяких и резиновых изделий".

Напомним, что сегодня в парламенте будут рассматривать 11 законопроектов по рынку земли. Эта инициатива непопулярна в украинском обществе. Но рынка земли требуют международные кредиторы, зависимость от которых достигла наивысшей точки за всю историю страны.

"Страна" уже анализировала один из тех, который скорее всего пройдет отбор и будет проголосован в первом чтении.

"Страна" следит за ситуацией в режиме онлайн.

Также в это время под Радой "Нацкорпус" и фермеры протестуют против продажи земли.