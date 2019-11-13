Дело "VAB Банка". Члена совета НБУ Каленского суд отправил под домашний арест
Высший антикоррупционный суд (ВАКС) отправил под круглосуточный домашний арест бывшего исполняющего обязанности начальника управления НБУ по Киеву и Киевской области Николая Каленского, который является фигурантом в деле о присвоении денег стабилизационного кредита для "VAB Банка". Об этом пишет "Украинская правда".
Уточняется, что судья удовлетворила ходатайство прокурора частично. Каленского отправили под круглосуточный домашний арест. Ему запретили покидать место жительства в селе Стоянка и обязали по первому требованию прибывать к следователю или прокурору.
Николай Каленский должен сдать загранпаспорт и носить электронный браслет.
Фото: pravda.com.ua
Уточним, что Николай Каленский - член совета НБУ и один из восьми подозреваемых поделу о присвоении 1,2 млрд гривен кредита "VAB Банка". Его хотела взять на поруки первая заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова.
Также мы сообщали, что САП и НАБУ объявят подозрение экс-владельцу VAB Банка Бахматюку, подозревают и других членов правления НБУ.