Высший антикоррупционный суд (ВАКС) отправил под круглосуточный домашний арест бывшего исполняющего обязанности начальника управления НБУ по Киеву и Киевской области Николая Каленского, который является фигурантом в деле о присвоении денег стабилизационного кредита для "VAB Банка". Об этом пишет "Украинская правда".

Уточняется, что судья удовлетворила ходатайство прокурора частично. Каленского отправили под круглосуточный домашний арест. Ему запретили покидать место жительства в селе Стоянка и обязали по первому требованию прибывать к следователю или прокурору.

Николай Каленский должен сдать загранпаспорт и носить электронный браслет.

Фото: pravda.com.ua

Уточним, что Николай Каленский - член совета НБУ и один из восьми подозреваемых поделу о присвоении 1,2 млрд гривен кредита "VAB Банка". Его хотела взять на поруки первая заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова.

Также мы сообщали, что САП и НАБУ объявят подозрение экс-владельцу VAB Банка Бахматюку, подозревают и других членов правления НБУ.