В Киеве рядом со станцией метро "Политехнический институт" неизвестные расстреляли витрину обувного магазина Carlo Pazolini, который расположен по адресу - проспект Победы, 19. Об этом сообщает "Город Киев".

Происшествие случилось в ночь на среду, 13 ноября. Неизвестные повредили стекла витрины. Вероятно, с помощью огнестрельного оружия, поскольку характер повреждений указывает на пулевые отверстия.

Перед входом в магазин красной краской на асфальте оставили надпись: "Москалі". Подробности происшествия устанавливаются.

Установить злоумышленников при желании не составит труда, поскольку на здании бывшего военторга размещено много видеокамер наблюдения.

Фото: gorodkiev.com.ua

Напомним, сегодня в центре Киева усилены меры безопасности из-за митингов под Радой, где рассматривают "рынок земли".

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