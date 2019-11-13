В Киеве на ул. Владимирской до 20 ноября частично ограничено движение автотранспорта из-за ремонта брусчатки. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации в среду, 13 ноября.

"С 13 по 20 ноября на участке улицы Владимирской ограничат движение транспорта от станции метро "Золотые ворота" до Национальной оперы Украины имени Тараса Шевченко. Как сообщили в КК "Киевавтодор", на участке будут ремонтировать покрытие из брусчатки", - уточнили в пресс-службе.

Отмечается, что на период выполнения работ движение транспорта частично ограничено в обоих направлениях.

Фото: 112.ua

Как сообщала "Страна", в среду 13 ноября на Северном мосту в Киеве движение авто частично ограничено с 08:00 до 17:00. Сотрудники "Киевавтодора" планируют выполнять текущий ремонт покрытия и работать в направлении Троещины.

Напомним, что в Киеве надолго для ремонта решили перекрыть пешеходный мост на пересечении проспекта Комарова и улицы Василенко. Обойти перекрытый мост пешеходы могут через станции скоростного трамвая "Героев Севастополя" и "НАУ".