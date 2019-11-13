Полицейские восстановили беспрепятственный доступ в здание и проезд возле Национального банка Украины, убрав установленную активистами военную палатку. Об этом сообщается на странице полиции Киева в соцсети.

"После того, как представители общественной организации отказались демонтировать установленную военную палатку, ее убрали правоохранители", - говорится в сообщении.

Уточняетя, что утром 13 ноября представители общественной организации начали акцию под стенами Нацбанка. При этом они установили военную палатку, которая заняла часть дороги и препятствовала свободному движению пешеходов.

"Для восстановления беспрепятственного прохода и автомобильного проезда правоохранители обратились к организаторам акции с просьбой демонтировать палатку. В ответ участники мероприятия начали словесную перепалку и отказались выполнять требование полицейских. Поэтому правоохранители демонтировали палатку самостоятельно, при этом возникла потасовка", - говорится в сообщении.

Также правоохранители заявили, что представители общественной организации обратились в полицию с сообщением о повреждении палатки. Поэтому на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа территориального управления полиции.

Собранные сведения по данному факту зарегистрированы в Печерском управлении полиции. Проводится проверка.

Фото: facebook.com

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