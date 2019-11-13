Глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский возмущен решением депутатов Киеврады назвать одну из улиц украинской столицы именем коменданта украинской вспомогательной полиции и командира 109-го батальона вспомогательной полиции СС Ивана Павленко. Об этом Долинский сообщил в Facebook.

"Дикое, невообразимое надругательство совершили вчера депутаты Киевсовета: в Киеве улица названа в честь массового убийцы, палача и карателя Ивана Павленко - нацистского коллаборанта, военного преступника, коменданта украинской вспомогательной полиции и командира 109-го батальона вспомогательной полиции СС", - сообщил Долинский.

По его словам, Павленко - организатор, участник и исполнитель массовых убийств евреев, украинцев, белорусов - женщин и детей - в Белой Церкви, Виннице, Житомире, Беларуси.

"На его руках кровь десятков тысяч невинных людей. За отличную службу награжден нацистской наградой "Отличие за храбрость для представителей восточных народов", - отмечает Долинский.

Кроме того, по словам главы комитета, кроме улицы в честь Ивана Павленко, киевские депутаты переименовали улицу в честь другого нацистского коллаборанта - активиста ОУН Нила Хасевича. "Этот ровенский художник боролся с евреями рисуя антисемитские карикатуры в нацистской газете в Ровно - в то время, когда его коллеги по ОУН убивали 25 тысяч евреев. Позднее в УПА он принимал участие в организации массовых убийств поляков", - пишет Долинский.

"Позор мэру Киева Виталию Кличко! Позор депутатам Киеврады, комиссии по переименованию и активистам участвовавшим в принятии этого решения. Это не только надругательство над памятью невинных жертв Холокоста и Второй мировой войны, но и циничное попрание украинских законов и норм морали!", - заявил глава Украинского еврейского комитета.

Фото: facebook.com

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