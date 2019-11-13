Сегодняшнее блокирование трибуны парламента "слугами народа" на фоне рассмотрения Радой законопроекта о рынке земли показало, что они боятся гнева народа. Об этом Юрий Юойко, сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" заявил журналистам в кулуарах Верховной Рады, пишет сайт политсилы.

"Сегодня тот обман украинского народа, который планируется со стороны так называемых слуг народа, - это закономерное нарушение всех их предвыборных обещаний, в которых они рассказывали избирателям о благоденствии, которое наступит в стране", - сказал политик.

Но, как подчеркнул Юрий Бойко, сегодня все видят обман со стороны монобольшинства. "То, что они таким способом - оккупировав трибуну Верховной Рады - пытаются отгородиться от людей и не дать выступить другим депутатам, еще раз показывает, насколько они боятся народного гнева. Но, чтобы они не делали, мы не дадим им принять этот закон (об открытии рынка сельхоземель - Ред.), этого не даст сделать народ Украины", - отметил Юрий Бойко.

Фракция "Оппозиционной платформы - За жизнь" настаивает на моратории на продажу земли до проведения всеукраинского референдума. Оппозиционеры считают, что вся государственная сельхозземля должна быть разделена между теми людьми, которые не получили земельные паи во время первичной распаевки, составлен полный Земельный кадастр, обеспечена юридическая защита тех, кто работает на земле.

Напомним, что сегодня в парламенте будут рассматривать 11 законопроектов по рынку земли. "Страна" уже анализировала один из тех, который скорее всего пройдет отбор и будет проголосован в первом чтении.

"Страна" следит за ситуацией в режиме онлайн.

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