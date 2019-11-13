Во вторник, 12 ноября, на Facebook-странице Вятровича появилась заметка о его желаниях и задачах "похода в политику". В частности, говорится, о детях, говорящих на украинском языке и превращении Украины в ту, в которую "можно с радостью возвращаться".

"Я иду в политику ради того, чтобы Украина была родным домом, в котором живешь в достатке и куда с радостью возвращаешься. Чтобы наши дети общались между собой на украинском, не пренебрегая иностранными языками, знали бы нашу историю, неискаженную из-за рубежа и с уверенностью смотрели в свое будущее, не омраченное ни войной, ни сдачей страны... Иду, чтобы строить украиснкий мир, и остановить "русский мир", - написал экс-глава Института национальной памяти.

Также выражается благодарность команде "Европейской солидарности" Порошенко и особенно Наталье Бойко, которая отказалась от мандата после сложения полномочий Ириной Луценко.

Фото: facebook.com/volodymyr.viatrovych

Мы разбирались, почему Ирина Луценко хотела уйти.

Как сообщала "Страна", сразу после того, как Вятрович стал депутатов, в его адрес посыпались угрозы, но они оказались розыгрышем пранкера Джокера. Ранее, в конце октября Вятрович вернулся в Институт нацпамяти.