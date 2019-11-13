Наталья Бойко, которая фигурирует в списке партии Петра Порошенко "Евросолидарность" под №24 и которая должна была "зайти" в Раду вместо сложившей полномочия Ирины Луценко, вечером 12 ноября принесла в ЦИК заявление об отказе от мандата народного депутата. Об этом она написала на своей странице в соцсети.

Свое решение Наталья Бойко объяснила тем, что в течение 10 последних лет она профессионально "развивалась в энергетической сфере - от первого шага в юриспруденции, консалтинге и проектной работе в частном секторе до осознанного решения работать в Украине и для Украины".

"...Я являюсь членом наблюдательного совета НАК Нафтогаз Украины и помогаю с внедрением реформ в своем государстве. Энергетическая сфера является очень непростой и сейчас в Украине один из периодов, когда должны быть завершены ключевые для этого направления реформы.

Мы лишь на очень раннем этапе реформирования энергетических рынков. Мы еще не завершили реформу государственных компаний. Только начали наработки общего плана для энергетики и климата. Нам еще нужно найти эффективные механизмы для достижения энергетической независимости. Нам нужно укреплять основы энергетической безопасности. Нам нужно отстаивать место Украины в геополитической игре - как в борьбе против "Nord Stream 2", так и в сохранении транзита и усилении роли в регионе", - написала Бойко и добавила, что сейчас она может быть более полезной, помогая в реформах в сфере энергетики.

Фото: facebook.com

Напомним, что вместо Натальи Бойко в Верховную Раду "зайдет" экс-глава Института Нацпамяти Владимир Вятрович.

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