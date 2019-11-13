Новый министр инфраструктуры Владислав Криклий для общения с журналистами использует "отписки" предшественников. Об этом сообщил глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко на своей странице в Facebook.

По словам Томиленко, Криклий не предоставил собственную позицию по вопросу массовых жалоб на некачественную почтовую доставку украинских газет, подкрепленную четкой аргументацией. Вместо этого он использовал старые необоснованные ответы бывшей властной команды.

"10 сентября 2019 года Национальный союз журналистов Украины обратился с официальным письмом к новоназначенному министру инфраструктуры Владиславу Криклию по вопросу повышения цен на почтовую доставку газет, которую пытался ввести национальный оператор почтовой связи АО "Укрпочта". В этом письме мы призвали господина министра встать на защиту украинских газет и их аудитории и не вводить в действие приказ "Об утверждении тарифов на прием и доставку отечественных периодических печатных изданий по подписке".

Обращаясь к представителям новой команды, мы надеялись найти понимание и совместно разработать пути решения сложившейся ситуации с доставкой печатной прессы, которые будут приемлемы для обеих сторон. К сожалению, в ответ мы получили письмо от 15 октября 2019 года, которое своим содержанием дало понять, что они настроены продолжать курс бывшего министра Владимира Омеляна по уничтожению украинских газет и почтовой сети АО "Укрпочта", а отдельные части письма были процитированы слово в слово из ответов предшественников. В частности, для сравнения было взято одно из последних писем, которое поступилу в адрес НСЖУ за подписью тогдашнего министра инфраструктуры Владимира Омеляна №4191/21/10-19 от 05.04.2019.

Будто издеваясь, представители Министерства инфраструктуры в который раз напоминают, что: "Согласно Положению о Министерстве инфраструктуры Украины, утвержденному постановлением Кабинета Министров Украины от 30.06.2015 №460, Мининфраструктуры является главным органом в системе центральных органов исполнительной власти, обеспечивающий формирование и реализующий государственную политику, в частности, в сфере предоставления услуг почтовой связи". Очень похоже, что курс государственной политики в сфере предоставления услуг почтовой связи, который выбрала команда бывшего министра Омеляна, в отношении печатной прессы будет продолжать и команда действующего министра Криклия.

Как Министерство инфраструктуры при разных руководителях делает идентичные отписки журналистам. Фото: facebook.com/sergiy.tomilenko

Не утратили возможность использовать и следующую формулировку: "АО "Укрпочта" осуществляет предоставление услуг по распространению периодических печатных изданий по подписке и в розницу в соответствии с законодательством Украины и Правилами распространения периодических печатных изданий, утвержденных совместным приказом Государственного комитета связи Украины, Министерства информации Украины и Министерства транспорта Украины от 10.12.1998 №169/81/492, зарегистрированном в Министерстве юстиции Украины 25.12.1998 за №820/3260.

Как в 2018 году, так и в 2019 "повышение тарифов на прием и доставку отечественных периодических печатных изданий по подписке является вынужденным шагом". Поводом для таких действий традиционно является повышение минимальной заработной платы, потому что "расходы на оплату труда почтальонов с начислениями в общих затратах АО "Укрпочта" составляют около 70%", а также "инфляционные процессы и повышение цен на горюче-смазочные материалы, тарифов на электроэнергию, отопление и другие коммунальные услуги".

Несмотря на очередное непропорциональное повышение тарифов команда Владислава Криклия взяла на вооружение громкую формулировку предшественников: "Учитывая социально важное значение распространения периодических изданий по подписке, насущную необходимость повышения качества предоставления этой услуги и с целью предотвращения возникновения угрозы прекращения процесса распространения отечественных печатных средств массовой информации ... установлены тарифы на указанные услуги на уровне их себестоимости". И это не считая неоднократных предыдущих повышений тарифов.

Национальный союз журналистов Украины хочет наконец услышать от Министра инфраструктуры Владислава Криклия его собственную позицию по этому вопросу, подкрепленную четкой аргументацией, а не старые необоснованные ответы бывшей команды! Ждем чиновников на Всеукраинском совещании редакторов газет, которую НСЖУ созывает 21 ноября в Киеве", - написал глава НСЖУ Сергей Томиленко.

Скриншот: facebook.com/sergiy.tomilenko

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Напомним, что пункт о требованиях и стандартах новостей в новом указе президент ранее раскритиковал журналист Денис Иванеско.

А Медиапрофсоюз призвал к всеукраинской забастовке журналистов из-за желания власти ужесточить условия работы СМИ.