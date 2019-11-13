Во вторник, 12 ноября, в лагере "Артек" в аннексированном Крыму умерла 15-летняя школьница. Об этом сообщает "Интерфакс".

Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти отдыхавшей. По словам старшего помощника руководителя главного следственного управления СК в регионе России Ольги Постновой, вечером школьница легла спать и наутро была обнаружена мертвой.

По предварительным данным, девочка приехала в "Артек" из Махачкалы. На месте происшествия работают следователи и криминалисты, назначены экспертизы для установления причины смерти подростка. Следователи допросят "круг лиц из числа воспитанников и сотрудников лагеря для детального восстановления обстоятельств дней, предшествующих смерти школьницы".

Напомним, первый случай смерти во время отдыха в лагере "Артек" произошел в октябре, когда умер 12-летний петербуржец. Мальчик скончался в Ялтинской городской больнице от пневмонии. Крымские следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. Сообщалось, что они намерены изучить условия отдыха ребенка в лагере и дать правовую оценку оказанию медпомощи мальчику.

Как сообщала "Страна", в одесский лагерь "Виктория", где два года назад во время пожара погибли три девочки, вновь заселили детей. Тем временем семьи пострадавших во время смертельного пожара требуют компенсации на 4 миллиона.