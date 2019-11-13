На встрече с народными депутатами от партии "Слуга Народа" президент Украины Владимир Зеленский заявил, что к протестам против введения рынка земли причастен Игорь Коломойский. Об этом передает "ЭП" со ссылкой на одного из парламентариев из "Слуги Народа".

Депутаты "Слуги народа" собрались день голосования в Раде по рынку земли 13 ноября, чтобы поговорить с Зеленским. Президент убеждал нардепов голосовать "за" и говорил, почему идея с референдумом по иностранцам - это выигрышная комбинация.

По словам присутствующих на встрече нардепов, президент отмечал, что протесты подталкивает "только один человек". Как рассказал один из депутатов "Слуги народа" журналистам, речь шла о Коломойском.

Зеленский отметил, что "такие меры оппонентов все равно действуют", и именно из-за рисков распространения протестных настроений он предложил провести референдум о продаже земли иностранцам. "Слуги" (Народа - Ред.) пока остались с "земельным" вопросом наедине", - говорится в статье.

"Сейчас после встречи с президентом шансы на то, что законопроект будет проголосован - 50 на 50", - рассказал один из нардепов "Слуги народа". Отмечается, что другие парламентские партии будут голосовать "против".

Как сообщала "Страна", 13 ноября в парламенте Украины будут рассматривать законопроекты по рынку земли.

"Страна" уже анализировала один из тех, который может пройти отбор и быть проголосован в первом чтении.

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