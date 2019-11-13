В Днепропетровской области спасатели освободили 2-летнего ребенка из ловушки, в которой он оказался после того, как его мама случайно захлопнула входную дверь в дом и осталась в подъезде никопольской многоэтажки. Об этом идет речь в сюжете ТСН.

Оставшийся один в квартире малыш плакал и звал маму. Но женщина самостоятельно выломать дверь не могла, а окна были закрыты решетками. Дверь квартиры открывали спасатели, прибывшие по вызову. Спецоперацию провели за считанные минуты и испуганного малыша передали не менее напуганной маме.

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