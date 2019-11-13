В Киеве ночь 13 ноября выдала новый тепловой рекорд. О чем сообщают метеорологи Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Наблюдения показали, что в ночь на 13 ноября столбик термометра не опустился ниже +9,2. Это значит, что предыдущее рекордное значение 1963 года было превышено на 0,9 градусов.

Метеорологи отметили, что это уже пятый температурный рекорд ноября в столице. Ранее метеостанции зафиксировали рекордное тепло в ночь на 5 ноября, когда температура не опустилась ниже +12,3, повторив рекордное значение 1930 года. Днем температура воздуха превысила показатели 1957 года на 2,7°С, показав среднесуточную температуру в +12,9° С.

6 ноября метеорологи также фиксировали температурные рекорды. Столбик термометра поднялся до +19,4 °С, что на 2,4 °С выше предыдущего рекорда, зафиксированного в 2013 году. Среднесуточная температура составляла +13,5 °С, что повторило значение температуры воздуха для этого дня в 2013 году.

Синоптики обещают 13 ноября прохладу и сильный ветер. Осадки не прогнозируются. Температура ночью 3-8° тепла, днем ​​9-14°.