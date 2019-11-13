Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что на рынке земли власть не может удовлетворить всех, их задача - сбалансировать интересы всех стейкхолдеров, установить прозрачные правила игры и поддержать честную конкуренцию. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Мы - не старые политики, которые уже восемь созывов подряд из года в год продолжали мораторий, поощряя за бесценок продавать через "серые" схемы землю и сдавать ее в аренду за копейки. Мы не можем сделать жизнь миллионов граждан, живущих в селах, лучше, если ничего не менять и не дадим возможности людям самостоятельно распоряжаться своей землей", - написал Гончарук.

Премьер отметил, что новая реформа - это не о распродаже земли, а о "восстановлении справедливости и о правах человека самостоятельно решать, что делать со своим паем - продать, работать на нем или сдавать в аренду".

"Прежде чем выносить эти законопроекты на рассмотрение общественности, мы проводили многочисленные консультации и переговоры, прорабатывали несколько десятков возможных сценариев. Затем в течение двух месяцев у нас был постоянный диалог, как со сторонниками, так и противниками этой инициативы, с целью поиска общего знаменателя", - добавил Гончарук.

Скриншот: facebook.com/PMHoncharuk

Как сообщала "Страна", сегодня Верховная Рада рассматривает законопроекты по продаже сельскохозяйственной земли. В том числе - иностранцам. "Страна" ведет текстовую онлайн-трансляцию о том, как в парламенте будут рассматривать 11 законопроектов по рынку земли.

Ранее мы уже анализировали один из тех земельных законопроектов, который скорее всего пройдет отбор и будет проголосован в первом чтении.