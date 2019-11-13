В Украине на текущий момент теневой оборот земли сельскохозяйственного назначения достигает 10 млрд грн. Об этом министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов написал в своем Facebook.

"Теневой оборот земли не дает стране развиваться. Его объем в настоящее время достигает 10 млрд гривен!" - заявил министр.

Он так же считает, что земельная реформа это комплексные изменения в системе земельных отношений, складывающиеся из разных составляющих. Среди них перечисляется дерегуляция, анти-рейдерство, прозрачность, защита прав собственника земли, финансовая поддержка.

Министр добавил, что с помощью спутниковых съемок была сделана инвентаризация всех земель Украины и того, что на ней выращивают. Это должно лишить недобросовестных бизнесменов возможности не платить налоги, или обрабатывать землю, которую они получили самозахватом.

А государственная служба Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра "за 2 месяца сделала больше, чем до этого было сделано за 28 лет, чтобы не было хаоса в кадастрах и каждый украинец имел доступ к информации о земле".

Милованов уверен, что в законопроекте об открытии рынка земли якобы закладывается переходный период до 1 января 2024 года, в течение которого юридические лица с бенефициарами-иностранцами не смогут покупать землю. А министерство сейчас строит систему мониторинга конечного владельца, чтобы нельзя было покупать землю через подставных лиц.

"В современном цивилизованном мире даже речи не может идти о том, чтобы запрещать человеку свободно распоряжаться тем, что ему принадлежит "по праву". И самое главное, реформа оборота земли даст толчок развитию экономики, запустит инвестиции на село и в перерабатывающую отрасль", - написал Тимлфей Милованов.

Фото: facebook.com/Тимофей Милованов

Комитет Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики рекомендовал парламенту принять за основу законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения" № 2178-10. Законопроект предусматривает отмену с 1 октября 2020 года запрета на отчуждение земель сельскохозяйственного назначения всех форм собственности.

Как сообщала "Страна", 13 ноября в парламенте Украины будут рассматривать законопроекты по рынку земли.

"Страна" уже анализировала один из тех, который может пройти отбор и быть проголосован в первом чтении.

Мы ведем прямой репортаж из Рады, которая рассматривает земельные законы.