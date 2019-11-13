Под зданием Верховной Рады, где сегодня планируют рассмотреть земельные законопроекты, проходит митинг против продажи земли. Об этом сообщает корреспондент "Страны".

"Мы не против создания рынка земли, мы против ее продажи иностранцам. Нельзя рассматривать землю как товар, ее нужно рассматривать как основное средство производства. Если общество требует создания рынка земли, давайте его создавать но не в турборежиме, землю можно продать только один раз. Государство без земли, это не государство", - заявил фермер Валерий Мартышко.

"Нацкорпус" и "Свобода" вместе с представителя Всеукраинской аграрной рады, сделали коридоры возле входов в Верховную Раду. Проходы они не блокируют, но когда идет какой-то из депутатов они просят остановиться и поговорить с ними на предмет закона о рынке земли, если депутат не останавливается они кричат "Ганьба", но сам проход не блокируют.

"Мы не блокируем проход, мы проводим объяснительную работу с депутатами, чтобы они не голосовали на правительственный законопроект и тот законопроект который подал Аграрный комитет. Мы обращаемся к ним, чтобы они не продавали Украину. Правительственный законопроект фактически предусматривает продажу Украинской земли иностранцам. Многие депутаты останавливаются и общаются с нами. Но, например Жан Беленюк не остановился и мы таким депутатам кричим "Ганьба", - рассказал глава киевского центра "Свобода" Игорь Сабий и посетовал, что нардепов, которые молча прошли в Раду сквозь ряды протестующих, гораздо больше, чем тех, кто остановился поговорить с участниками акции протеста.

Протестующие принесли по Раду свинью в гробу и заявляют, что она символизирует убийство украинских фермеров агрохолдингами.

Фото: "Страна"

"От рынка земли больше всего пострадают простые люди и мелкие фермерские хозяйства, агрохолдинги такие как Косюк, Кернел скупят всю землю, они уже вчера установили здесь свою сцену якобы в поддержку рынка земли, якобы они антимайдан. Простые люди больше доверяют мелким фермерам. Люди понимают, что завтра не будет ни земли, ни работы", - заявил фермер Сергей.

Когда началось заседание ВР протестующие отошли от входов. Они сканируют " Нет продажи украинской земли".

Ранее "Страна" писала о том, что нардеп Потураев назвал ворами тех, кто против рынка земли и позвал в Раду Рябошапку.

Также мы разбирались, хватит ли в "Слуге народа" голосов, чтобы принять закон о земле.