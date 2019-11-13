В центре Киева, 13 ноября, правоохранители усилили меры безопасности в связи с запланированными массовыми акциями. Военнослужащие Нацгвардии Украины заступили на дежурство в усиленном режиме. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Правоохранители призвали организаторов и участников мероприятий соблюдать нормы действующего законодательства, не нарушать общественный порядок и содействовать полицейским в выполнении ими служебных обязанностей.

Ранее сообщалось, что в Киеве уже второй день под стенами Верховной Рады собираются аграрии, которые выступают против продажи земли. Активисты устроили сегодня импровизацию: привезли под стены парламента убитую свинью, положили ее в гроб и планируют похоронить ее возле площади Конституции.

Фото: Страна

Фото: kyiv.npu.gov.ua

До этого акции протеста против земельной реформы проходили на главных автомагистралях Украины. В знак несогласия с циничными действиями властей в вопросе земельной реформы аграрии вышли со своей техникой до главных автомагистралей страны в 17 точках. К акции протеста присоединились сельхозпроизводители в 13 областях - Винницкой, Черкасской, Черниговской, Тернопольской, Кировоградской, Николаевской, Хмельницкой, Житомирской, Одесской, Полтавской, Волынской, Ровенской, Львовской.

Как сообщала "Страна", 13 ноября в парламенте Украины будут рассматривать 11 законопроектов по рынку земли.

"Страна" уже анализировала один из тех, который может пройти отбор и быть проголосован в первом чтении.

Мы так же ведем сегодня онлайн-репортаж из Рады.