Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович в Верховной Раде заявил о недопустимости принятия закона о рынке земли до проведения референдума по этому вопросу и резко отреагировал на обвинения коллеги о гражданстве другой страны.

"Уважаемые друзья, и вот этот ишак, который сейчас выступал, у меня только одно гражданство - гражданство Украины, а ты ишак, продающий землю, подонок", - сказал Рабинович в ответ на фразу нардепа "Слуги народа" Дмитрия Костюка.

С трибуны тот заявил, что в зале присутствуют "такие давние защитники украинского села и настоящие патриоты Украины, которые выступают против нас в сессионном зале. Это гражданин Израиля Рабинович, люди, которые разбирались в газовых схемах - Бойко, Тимошенко".

Напомним, сегодня Верховная Рада будет рассматривать законопроекты по продаже сельскохозяйственной земли. В том числе - иностранцам.

Всего в парламенте будут рассматривать 11 законопроектов по рынку земли. "Страна" уже анализировала один из тех, который скорее всего пройдет отбор и будет проголосован в первом чтении.