В Прилуках Черниговской области 12 ноября в собственном доме обнаружили повешенным 17-летнего парня. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

По информации и.о. начальника Прилуцкого отдела полиции Сергея Сторожука, подросток находился в депрессии, слушал соответствующую музыку и высказывал суицидальные намерения. По крайней мере, об этом полиции рассказали родители.

"Прошу общественность не выкручивать на какие-то криминальные рельсы", - сказал Строжук местным журналистам. Парень в семье был средним из трех детей. О семье в общежитии, где они жили, соседи отзываются положительно. Полиция начала досудебное расследование по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (убийство).

В свою очередь, заведующая общежитием Любовь Михайличенко, где проживал со своей семьей подросток, тоже отзывается о парне и его семье только с положительной стороны. Мол, что Олег (погибший, - Прим.) средний из трех детей. У него есть еще старшая сестра и маленький младший братик. Школьник был всегда вежливый и ничего плохого о нем нельзя сказать. Да и семья благополучная, мать всегда хорошо ухаживала за детьми.

Видео: 41News

Также в полиции не исключают возможную связь между этой смертью и гибелью 14-летнего подростка, которого в конце октября обнаружили мертвым на железнодорожных путях в Прилуках.

Как сообщала "Страна", под Черниговом полицейский насмерть сбил велосипедиста.

Также мы писали о том, как местные жители в Прилуках требовали расследовать гибель 14-летнего мальчика. Протестующие пошли отделения МВД из-за гибели подростка, шефа полиции отстранили.