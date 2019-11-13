Сегодня в Раде нардепы собираются рассмотреть 11 законопроектов о рынке земли. Под стенами парламента на акцию протеста собрались националисты, а в сессионном зале с трибуны звучат эмоциональные заявления парламентариев. В частности, "слуга народа" Никита Потураев назвал ворами тех, кто выступает против открытия рынка земли в Украине, призвал в зал парламента Рябошапку и Сытника и аргументировал тем, что даже у Путина есть рынок земли. Об этом сообщает корреспондент "Страны".

"Сегодня даже под этот позорный звук, который идет с севших батареек Украина окончательно похоронит коммунизм. Мы наконец сведем счеты с этим маньяком Лениным, с людоедом Сталиным, которые сделали все, чтобы лишить украинский народ главного богатства - земли. Мы вернем украинцам землю раз и навсегда. Я хочу чтобы украинцы посмотрели на потомков Ежова, Берии, кровавых палачей украинского народа. Эти люди потомки тех, кто устроил голодомор, кто убил миллионы украинцев. Вот они! Вот они! Миньоны России, которая устроила тут голодомор. Вот они снова хотят лишить украинцев земли. Они снова хотят, чтоб снова пришел московитский закон и морил тут всех голодом, но нет. Сегодня мы вернем народу землю. Землю людям...

У Путина есть рынок земли с 2001 году, у поляков есть рынок земли, у венгров есть рынок земли. Они что лучше, чем украинцы? Сколько можно думать. Мы предложили нормальный взвешенный законопроект, президент предложил взвешенный компромисс. Мы услышали каждого", - с надрывом говорил с трибуны Потураев.

Видео: 112 Украина

Ранее "Страна" писала о том, что "накануне три фракции парламента и депутатская группа заявили, что не поддержат продажу земли и потребовали продлить мораторий.

Также мы сообщали, что в Минэкономики озвучили цену гектара после открытия рынка земли.