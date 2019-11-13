В Перу автобус с пассажирами сорвался в пропасть с высоты около 300 метров. В результате ДТП погибли 19 человек, еще 25 пострадали. Об этом сообщает китайское информационное агентство Синьхуа.

Автобус следовал в город Трухильо, расположенный в 557 км севернее столицы Лимы. Авария, вероятно, была вызвана густым туманом. Раненые пассажиры были доставлены в медицинские центры в город недалеко от Трухильо.

На автомобильных трассах Перу, что проходят на высоте 2-3 тысяч метров над уровнем моря, часто происходят ДТП из-за рельефных особенностей Анд. Например, 1 октября в Перу случился еще один случай, когда автобус сорвался в пропасть. Погибли 23 человека, еще 30 пострадали.

Как сообщала "Страна", на Донбассе вблизи блокпоста "Александровка" микроавтобус съехал с дороги и перевернулся. В результате ДТП два человека погибли и 12 пострадали.

Напомним, что виновник смертельного ДТП на Бажана в Киеве арестован. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права на залог.