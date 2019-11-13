Сегодня, 15 ноября, Всеукраинская аграрная рада устроила необычную акцию против законопроектов о продаже земли в Украине. Аграрии принесли мертвую свинью в гробу под стены Верховной Рады, где проходит митинг. Животное планируют похоронить возле площади Конституции. Об этом сообщает "112 Украина".

Участники акции выступают против одного из законопроектов о продаже земли, который находится сегодня на повестке дня. Они говорят, что после его принятия не смогут покупать землю и конкурировать с крупными агрохолдингами.

Люди устроили на площади Конституции импровизацию, чтобы выразить свой протест против законопроекта. "После его принятия им придется вырезать свой скот для того, чтобы собрать деньги и конкурировать с крупными агрохолдингами", - сообщает корреспондент.

Заместитель председателя Украинской аграрной рады Денис Марчук заявил, что по состоянию на август-сентябрь вырезалось более 5 тыс. голов верха молочного скотоводства, и сразу произошел рост цен на молочную продукцию, она выросла на 10%. То же будет происходить и со свиноводством.

"Потому что крупные агрохолдинги, будет ли там село, будут ли там люди, их не интересует. Их интересует только заработок. У них сегодня есть дешевые кредиты, высокие технологии. Им эти люди, которые приехали из разных уголков, как рабочие не нужны. А нам нужно, чтобы люди жили, процветало село, строились сады, школы, чтобы молодые семьи оставались в Украине. И это все создает сегодня малый и средний бизнес ", - заявил Марчук.

Фото: facebook.com/bogdan.aminov

Как сообщала "Страна", Украина обещает МВФ принять закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения к концу мая 2017. Это позволит снять с конца 2017 года действующий мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения и позволить продажу земли, находящейся в государственной и частный собственности, сразу же после этого.

Также "Страна" писала, что в ближайшее время депутатов будут уговаривать принять законы по пенсиям и земле, уже обещанные Международному валютному фонду.