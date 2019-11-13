11 ноября Верховная Рада рассматривала законопроекты по продаже сельскохозяйственной земли, в том числе - иностранцам. В повестку дня внесли 11 законопроектов (1 президентский основной и 10 от депутатов разных фракций и групп).
После нескольких часов обсуждений в первом чтении приняли законопроект №2178-10. За него проголосовали 240 депутатов. 227 голосов дал "Слуга народа" и 13 "за" дали внефракционные депутаты.
"Страна" уже подробно анализировла этот документ.
Напоминаем его основные нормы - особенно те, которые касаются допуска на рынок земли иностранцев и зарубежных компаний.
Смогут ли покупать иностранцы
Рынок земли запускается с 1 октября 2020 года.
В новой версии законопроекта написано, что покупать землю могут граждане Украины, территориальные громады, государство, юрлица, созданные согласно украинского законодательства.
При этом, в отличие от первоначального варианта от Минэкономики, в принятом в первом чтении законопроекте иностранцы не допускаются к покупке земли (даже через владение компаниями) до 1 января 2024 года.
Однако для них в законе оставили немало лазеек.
Так, иностранцы и лица без гражданства могут приобрести право собственности на землю, если получили ее по наследству. При этом они обязаны вступить в это наследство в течение года.
Также иностранцам позволят приоритетно выкупать землю, которую их компании на данный момент уже и так арендуют. Такой земли - примерно три миллиона гектаров из 42-х. При этом в законопроекте есть двоякое толкование - свою ли землю они могут выкупать или вообще любую, даже ту, которую не арендовали.
Но главная лазейка для иностранцев - это возможность покупать землю через украинские компании, которые созданы "фунтами"-украинскими гражданами, которые затем, после 1 января 2024 года, перепишут их на иностранцев.
Правда, Зеленский обещает ко второму чтению закона внести туда оговорку на запрет иностранцам покупать землю до референдума, который поставит точку в этом вопросе. Однако неизвестно, будет ли этот запрет касаться оговоренных выше лазеек.
Нормы продажи в одни руки
В законопроекте указаны нормы продажи земли: не больше 15% угодий в одной области и 0,5% от общеукраинского земельного банка. То есть фактически одноо хозяйство может получить не более 200 тысяч гектар в одни руки.
Противники земельной реформы говорят, что это очень большой надел, и он открывает дорогу латифундистам к скупке земли. Это значит, что 200 человек могут поставить под контроль все земли в Украине.
При этом нет ограничений по скупке компаний с определенными земельными банками. То есть, при желании можно скупить и пол-Украины: зембанки крупных агрохолдингов Украины насчитывают по 300-500 тысяч гектаров.
При этом в соседних европейских странах позволяют продватьне более 5-10 тысяч гектар.
Цена на землю
Минимальную цену на землю предлагается установить на уровне нормативно-денежной оценки. В среднем по Украине это 28-30 тысяч гривен за гектар, то есть, порядка тысячи евро.
По такой цене с рассрочкой на пять лет землю разрешат выкупить селянам, которые в свое время оформили угодья в постоянное пользование под приусадебное или фермерское хозяйство (до принятия нового Земельного кодекса в 2002 году).
Расчеты показывают, что фермерам придется ежегодно отдавать по где-то 200 долларов за гектар. При этом заработок на зерновых с гектара составляет 300 долларов. То есть после вступления закона в силу селянам придется отдавать большую часть дохода государству.
При этом пока нет никаких механизмов кредитования фермеров среднего масштаба, чтобы они могли выкупить землю и создать на селе средний класс собственников.
Фермеров ставят изначально в неконкурентноспособное положение в сравнение с крупными украинскими агрохолдингами (не говоря уже об иностранцах), у которых куда больше денег для покупки земли.