11 ноября Верховная Рада рассматривала законопроекты по продаже сельскохозяйственной земли, в том числе - иностранцам. В повестку дня внесли 11 законопроектов (1 президентский основной и 10 от депутатов разных фракций и групп).

После нескольких часов обсуждений в первом чтении приняли законопроект №2178-10. За него проголосовали 240 депутатов. 227 голосов дал "Слуга народа" и 13 "за" дали внефракционные депутаты.

"Страна" уже подробно анализировла этот документ.

Напоминаем его основные нормы - особенно те, которые касаются допуска на рынок земли иностранцев и зарубежных компаний.

Смогут ли покупать иностранцы

Рынок земли запускается с 1 октября 2020 года.

В новой версии законопроекта написано, что покупать землю могут граждане Украины, территориальные громады, государство, юрлица, созданные согласно украинского законодательства.

При этом, в отличие от первоначального варианта от Минэкономики, в принятом в первом чтении законопроекте иностранцы не допускаются к покупке земли (даже через владение компаниями) до 1 января 2024 года.

Однако для них в законе оставили немало лазеек.

Так, иностранцы и лица без гражданства могут приобрести право собственности на землю, если получили ее по наследству. При этом они обязаны вступить в это наследство в течение года.

Также иностранцам позволят приоритетно выкупать землю, которую их компании на данный момент уже и так арендуют. Такой земли - примерно три миллиона гектаров из 42-х. При этом в законопроекте есть двоякое толкование - свою ли землю они могут выкупать или вообще любую, даже ту, которую не арендовали.

Но главная лазейка для иностранцев - это возможность покупать землю через украинские компании, которые созданы "фунтами"-украинскими гражданами, которые затем, после 1 января 2024 года, перепишут их на иностранцев.

Правда, Зеленский обещает ко второму чтению закона внести туда оговорку на запрет иностранцам покупать землю до референдума, который поставит точку в этом вопросе. Однако неизвестно, будет ли этот запрет касаться оговоренных выше лазеек.

Нормы продажи в одни руки

В законопроекте указаны нормы продажи земли: не больше 15% угодий в одной области и 0,5% от общеукраинского земельного банка. То есть фактически одноо хозяйство может получить не более 200 тысяч гектар в одни руки.

Противники земельной реформы говорят, что это очень большой надел, и он открывает дорогу латифундистам к скупке земли. Это значит, что 200 человек могут поставить под контроль все земли в Украине.

При этом нет ограничений по скупке компаний с определенными земельными банками. То есть, при желании можно скупить и пол-Украины: зембанки крупных агрохолдингов Украины насчитывают по 300-500 тысяч гектаров.

При этом в соседних европейских странах позволяют продватьне более 5-10 тысяч гектар.

Цена на землю

Минимальную цену на землю предлагается установить на уровне нормативно-денежной оценки. В среднем по Украине это 28-30 тысяч гривен за гектар, то есть, порядка тысячи евро.

По такой цене с рассрочкой на пять лет землю разрешат выкупить селянам, которые в свое время оформили угодья в постоянное пользование под приусадебное или фермерское хозяйство (до принятия нового Земельного кодекса в 2002 году).

Расчеты показывают, что фермерам придется ежегодно отдавать по где-то 200 долларов за гектар. При этом заработок на зерновых с гектара составляет 300 долларов. То есть после вступления закона в силу селянам придется отдавать большую часть дохода государству.

При этом пока нет никаких механизмов кредитования фермеров среднего масштаба, чтобы они могли выкупить землю и создать на селе средний класс собственников.

Фермеров ставят изначально в неконкурентноспособное положение в сравнение с крупными украинскими агрохолдингами (не говоря уже об иностранцах), у которых куда больше денег для покупки земли.