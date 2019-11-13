Сегодня, 13 ноября, Верховная Рада должна рассмотреть сразу 11 законопроектов о продаже земли. Против чего выступили три фракции и одна депутатская группа. Страсти с утра накалились и в самом парламенте и под его стенами, куда активисты Всеукраинской аграрной рады принесли мертвую свинью в гробу, протестуя таким образом против похорон отечественного животноводства.

А в сессионном зале в это время нардеп "Слуги народа" Никита Потураев занял трибуну.

"Мы сегодня закопаем вашу коммуняцкую идеологию окончательно!", - кричит с трибуны Рады нардеп "Слуги народа" Никита Потураев, стуча кулаком.

Депутаты правящей партии столпились у трибуны еще до начала заседания и не отходят от нее. Видимо, чтобы не дать ее заблокировать, как передает корреспондент "Страны".

Утро в Раде, 13 ноября, фото: Страна

Напомним, "Страна" сегодня ведет онлайн-репортаж из Рады.