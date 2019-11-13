Более миллиона трудовых мигрантов сегодня работают в Польше и 900 тысяч из них - украинцы. Об этом во время пресс-конференции в Варшаве сообщил заместитель директора департамента экономического анализа Нацбанка Польши Яцек Котловский, передает rmf24.pl.

"Напряжение на рынке труда несколько уменьшается за счет наплыва иммигрантов. Сейчас это почти 900 тысяч иммигрантов только из Украины. Кроме того, это также мигранты из других стран, в частности из Беларуси", - отметил Котловский.

Принимая во внимание временный характер работы трудовых мигрантов из Украины и Беларуси в польском Нацбанке оценивают, что рядовой работник из Украины или Беларуси работает в Польше около семи месяцев.

Уточняется, что количество трудовых мигрантов в Польше Нацбанк страны подсчитал на основании выданных рабочих виз, карт поляка, разрешений на временное или постоянное проживание в Польше, справок работодателей о трудоустройстве иностранцев, а также количества официально застрахованных иностранцев.

Ранее "Страна" писала о том, что украинские заробитчане составили большинство иностранных работников Венгрии.

Также мы сообщали, что заробитчане в 2019-м переведут в Украину сумму, равную четверти бюджета страны.