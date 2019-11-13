Сегодня Рада будет рассматривать законопроекты по продаже сельскохозяйственной земли. В том числе - иностранцам.

Эта инициатива непопулярна в украинском обществе. Но рынка земли требуют международные кредиторы, зависимость от которых достигла наивысшей точки за всю историю страны.

В частности МВФ напрямую увязывает новую кредитную программу с принятием земельного зкона.

Сегодня в парламенте будут рассматривать 11 законопроектов по рынку земли. "Страна" уже анализировала один из тех, который скорее всего пройдет отбор и будет проголосован в первом чтении.

Правда, голоса набираются с трудом. На утро назначено заседание фракции "Слуги народа", в которой нужного количества "согласных" пока нет: против рынка земли выступает группа Коломойского. А поддержки "Голоса", на которую рассчитывала Банковая, как оказалось, не будет.

При этом "Евросолидарность", "Батькивщина", "Оппозиционная платформа" и "За будущее" уже отказались поддерживать продажу земли. А националисты и аграрии готовятся сегодня устроить акции под парламентом.

"Страна" следит за ситуацией в режиме онлайн.

Рада онлайн. Прямой эфир

11:23 Пока в Раде перерыв, депутаты от "Слуги народа" Антон Поляков и Юлия Яцык выступили против принятия закона по земле и потребовали его отложить.

"Во время перерыва вышли с коллегой Юлией Яцык пообщаться с митингующими.

Позицию людей понимаю и оставлять их мнение без внимания не планирую. Действительно, законопроекты, которые есть на сегодня, несовершенны и нуждаются в доработке. Считаю необходимым отложить рассмотрение земельной темы и более подробно проработать столь важные вопросы", - написал Поляков в Facebook.

"Моя позиция по поводу законопроекта 2178-10 - еще не время!", - поддержала его Яцык, опубликовавшая фото с символикой протестующих аграриев.

10:59 Как выяснилось, сирену в Раде, когда выступал "слуга народа" Потураев, включил депутат от "Платформы" Илья Кива.

10:46 "Голосов за рынок земли нет. Голос спрыгнул. Внутри фракции тихий бунт", - пишет близкий к "Слуге народа" телеграм-канал "Темный рыцарь".

10:45 В "Евросолидарности" тоже предлагают сегодня закон не рассматривать.

10:42 "Сегодня вы ломаете через колено большинство украинского народа, который не понимает и ужасается этого закона. Сегодня вы можете называть себя "Слугами Сороса", "Слугами МВФ" и "Слугами транснациональных корпораций", но не "Слугами народа", - глава "Оппоплатформы" Юрий Бойко. "С сегодняшнего дня начинается ваше падение".

10:40 Входы в Раду так и не заблокировали, как обещали. Но создали живые коридоры для входящих в парламент нардепов.

"Свободовцы" вместе с представителями Всеукраинской аграрной рады сделали коридоры возле входов в ВР. Проходы они не блокируют, но когда идёт какой-то из депутатов они просят остановиться и поговорить с ними на предмет закона о рынке земли. Если депутат не останавливается они кричат "Ганьба".

"Мы не блокируем проход, мы проводим разъяснительную работу с депутатами, чтобы они не голосовали на правительственный законопроект и тот законопроект который подал Аграрный комитет. Мы обращаемся к ним, чтобы они не продавали Украину. Правительственный законопроект фактически предусматривает продажу Украинской земли иностранцам".

10:36 Под Радой продолжается митинг против рынка земли, но люди больше выступают против продажи земли иностранцам.

"Мы не против создания рынка земли, мы против ее продажи иностранцам. Нельзя рассматривать землю как товар, ее нужно рассматривать как основное средство производства. Если общество требует создание рынка земли, давайте его создавать но не в турборежиме, землю можно продать только один раз. Государство без земли, это не государство", - заявил Валерий Маришко (фермерские хозяйство "Родина").

10:30 "Голос" призвал отложить рассмотрение законопроекта и сначала "найти точки соприкосновения".

"Это важное заявление, потому что ранее именно "Голос" считался фракцией, которая может добавить голоса за закон, если их не хватит у "Слуги народа"", - пишет телеграм-канал "Политика Страны".

10:27 Глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия заявил, что голоса за закон о земле есть.

10:25 Тимошенко требует референдума по рынку земли - в целом, а не только по инострнцам, как предлагал Зеленский.

10:23 Приводим полную цитату Потураева о "коммуняках":

"Сегодня даже под этот позорный звук (в зале дудели в дудку - Ред.), который идет с севших батареек Украина окончательно похоронит коммунизм. Мы наконец сведем счета с этим маньяком Лениным, с людоедом Сталиным, которые сделали все, чтобы лишить украинский народ главного богатства - земли. Мы вернем украинцам землю раз и навсегда. Я хочу чтобы украинцы посмотрели на потомков Ежова, Берии, кровавых палачей украинского народа. Эти люди потомки тех, кто устроил голодомор, кто убил миллионы украинцев. Вот они! Вот они! Миньоны России, которая устроила тут голодомор. Вот они снова хотят лишить украинцев земли. Они снова хотят, чтоб снова пришел московитский закон и морил тут всех голодом, но нет. Сегодня мы вернем народу землю. землю людям...

У Путина есть рынок земли с 2001 году, у поляков есть рынок земли, у венгров есть рынок земли. Они что лучше, чем украинцы? Сколько можно думать. Мы предложили нормальный взвешенный законопроект, президент предложил взвешенный компромисс. Мы услышали каждого".

10:21 Рабиновича с трибуны Рады обвинили в изральском гражданстве. Он назвал обвинителя "ишаком" и "подонком".

"Уважаемые друзья и и вот этот ишак, который сейчас выступал, у меня только одной гражданство - гражданство Украины, а ты ишак, продающий землю, подонок", - сказал Рабинович в ответ на фразу нардепа "Слуги народа" Дмитрия Костюка.

С трибуны тот заявил, что в зале присутсвуют "такие давние защитники украинского села и настоящие патриоты Укрины, которые выступают против нас в сессионном зале. Это гражданин Израиля Рабинович, люди, которые рабирались в газовых схемах - Бойко, Тимошенко".

10:16 "Воры! Воры! Я вас всех знаю! Надо позвать сюда Рябошапку и Сытника, чтобы вас всех поймали!", - надрывается Потураев.

10:13 Потураев сегодня главный застрельщик закона о земле. Он громко кричит с трибуны и приводит в пример Россию, где открыт рынок земли. "Даже у Путина есть рынок земли!".

10:09 "Сегодня Украина окончательно похоронит коммунизм! Мы покончим с Лениным и людоедом Сталиным, которые отобрали у украинцев землю. Сегодня мы покончим с потомками Ягоды и Берии, с теми, кто устраивал голодомор. Землю людям, землю украинцам!", - кричит в микрофон Потураев.

10:04 "Нет продаже земли!", - скандируют депутаты "Оппоплатформы". "Землю - Украине", - вторят на украинском из других фракций. "Требуем продажи земли!", - пытаются перекричать в "Слуге народа".

10:03 Разумков под крики "Ганьба" открыл заседание Рады.

10:02 Полиция усилила режим несения службы в центре Киева из-за акций по земле.

9:57 Ситуация в Раде накаляется. К трибуне идут колонны от других фракций.

9:51 "Слуги народа" в соцсетях дружно призывают голосовать за законопроект по земле. Евгений Кравчук заявляет, что "вопрос о продаже иностранцам снят".

Агитирует и министр Дубилет.

9:46 "Мы сегодня закопаем вашу коммуняцкую идеологию окончательно!", - кричит с трибуны Рады нардеп "Слуги народа" Никита Потураев, стуча кулаком.

Депутаты правящей партии столпились у трибуны еще до начала заседания и не отходят от нее. Видимо, чтобы не дать ее заблокировать.

9:21 Голосовать за землю сегодня призывает и министр экономики Тимофей Милованов. Его законопроект предлагает открыть рынок для иностранцев без всяких условий.

9:12 Под парламент принесли мертвую свинью в гробу и с венками. Автор перфоманса - "Всеукраинская аграрная рада", объединение сельхозпроизводителей. Они считают, что продажа земли иностранцам окончательно убьет в Украине животноводство: на экспорт более выгодно выращивать зерновые и масличные культуры.

"Символические "похороны" свиньи олицетворяют будущее животноводства в Украине, которое обречено на гибель в случае внедрения "дикого" рынка земли", - утверждают авторы действа.

Свинья у них настоящая, только мертвая.