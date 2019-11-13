Внутренняя обстановка в Украине является тяжелой и без российской интервенции. Такое заявление сделал федеральный президент Австрии Александер ван дер Беллен во время встречи с белорусским коллегой - Александром Лукашенко в Вене. Об этом сообщает "Укринформ".

Оба президента во время встречи обсудили ситуацию, сложившуюся на востоке Украины, в частности, российскую интервенцию.

"Мы сегодня обсудили много вопросов на тему Восточной Украины. Беларусь принимает переговоры Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Украине. Так называемые" Минские договоренности "всем известны, и Беларусь приложила много усилий для мирного урегулирования этого конфликта должным образом. И Австрия это поддерживает , в том числе в рамках ОБСЕ ", - заявил Александр Ван дер Беллен.

Он добавил, что Минские договоренности играют важную роль в вопросе урегулирования конфликта на Востоке Украины.

"И какой тяжелой является внутренняя ситуация в Украине, даже без российской интервенции, мы все знаем", - отметил президент Австрии.

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