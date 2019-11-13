Власти США приняли решение о срочной эвакуации семей работающих в Боливии дипломатов из-за охвативших страну массовых беспорядков. Об этом сообщает РИА "Новости".

Так же Госдеп призвал госсотрудников, чьи функции не являются чрезвычайными, тоже покинуть Боливию.

Уточняется, что Боливия была включена американскими властями в "красный" список стран, которые предписано не посещать.

Напомним, протесты в Боливии начались после избрания Эво Моралеса на должность президента страны и его главный оппонент, Карлос Меса, обвинил его в мошенничестве.

Из-за массовых протестов президент Моралес объявил о начале новых выборов главы государства. Позже он сообщил о своей отставке и покинул страну.

Тогда вторая вице-спикер сената Боливии, представитель оппозиции Жанин Аньес заявила, что верховная власть в стране переходит к ней.