Сегодня, 13 ноября, Рада должна рассмотреть одиннадцать законопроектов о продаже земли в Украине, против чего выступили ряд фракций и представители агробизнеса. Обсуждение законов пройдет с необычным оформлением.

С утра под зданием парламента Всеукраинская аграрная рада устроила необычный перфоманс. Ее активисты принесли под стены Рады мертвую свинью в гробу, протестуя таким образом против похорон украинского животноводства.

Об этом в Facebook написал журналист Bogdan Aminov.

"Ничего особенного. Просто мертвая свинья в труне под Верховной Радой. Это, оказывается, в рамках акции против законопроектов о рынке земли. Свинья настоящая. Ляшко с коровой под парламентом переплюнули однозначно", - написал Bogdan Aminov.

Фото: facebook.com/bogdan.aminov

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что китайский миллиардер Ма заявил, что пригласит своих друзей-бизнесменов инвестировать в Украину, потому что у нас "хорошая земля и красивые женщины".