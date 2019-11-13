В планах Верховной Рады сегодня, 13 ноября, рассмотреть в первом чтении законопроекты об открытии рынка сельскохозяйственных земель. Об этом говорится на сайте парламента.

Как уточняется в повестке дня, сначала планируют рассмотреть 11 законопроектов об открытии земельного рынка. Затем - проект, который, кроме прочего, позволяет иностранцам покупать в Украине земельные участки несельскохозяйственного назначения за пределами населенных пунктов.

Также нардепы собираются рассмотреть проекты изменений в налоговую систему № 1209 и 1210 и альтернативные.

В планах нардепов в первом чтении рассмотреть проекты законов о подтверждении соответствия информационной системы требованиям по защите информации; о бесплатной правовой помощи для жителей временно оккупированных территорий. Планируют уточнить законодательные нормы по оптимизации уголовной ответственности судей за вынесение заведомо неправосудного судебного решения.

Во втором чтении должны рассмотреть законопроект о господдержке малого и среднего предпринимательства в Украине, а также об упрощении лицензионных процедур в сфере внешнеэкономической деятельности.

Для включения в повестку дня и принятия решения запланировали проекты о ввозе в Украину из-за рубежа автомобилей, а также о внесении изменений в Кодекс Украины по процедурам банкротства.

Кроме того, нардепы намерены окончательно внести изменения в украинское законодательство в связи с ратификацией соглашения с США о раскрытии украинскими банками информации о счетах американцев в Украине.

Запланировано так же внесение изменений в состав ВСК по расследованию деятельности нескольких телеканалов.

После этого собираются рассмотреть несколько проектов постановлений о назначении представителя Верховной Рады в состав конкурсной комиссии по определению состава наблюдательного совета частного акционерного общества "Экспортно-кредитное агентство".

Во второй половине дня депутаты будут работать в комитетах, фракциях и группах.

Напомним, что накануне три парламентские фракции и депутатская группа заявили, что не поддержат продажу земли и потребовали продлить мораторий.

Ранее "Страна" писала о том, что националисты собираются в среду блокировать Раду, чтобы помешать депутатам принять закон о продаже земли.