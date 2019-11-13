Уже четыре года неизвестные названивают жительнице Ивано-Франковска и спрашивают, где "Косой" и долг в 100 тысяч долларов. Как выяснилось, ее номер телефона фигурирует в одной из сцен последней серии первого сезона сериала "Слуга народа". Он записан в тетради "черной бухгалтерии", которую нашел "президент Голобородько". Оказалось, что такам же номером жительница Ивано-Франковска пользуется уже 15 лет.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

"Честно, у меня всегда какие-то приключения! Но такое - это вообще...", - признается владелица прославившегося телефонного номера Юлиана Антонюк.

Когда серия вышла в эфир, ее телефон просто разрывался.

"Мне никто не хамил. Просто всем было интересно: Косой! Ну, и где же эти 100 тысяч долларов? Преимущественно на русском. Сначала думала: может, ошиблись", - говорит жительница Ивано-Франковска.

"Слугу народа" Юлиана Антонюк не смотрела, поэтому сразу не поняла, что происходит. Потом спросила у тех, кто звонил.

"Они вырезали этот момент, сбросили мне и буквально требовали: "Да вы посмотрите! Им было весело", - рассказывает женщина.

Первые звонки и ее развлекали, но чем дальше, тем больше начинали раздражать. Менять номер телефона, которым пользуется столько лет женщина не хотела. Сама не раз писала кварталовцам, чтобы те убрали ее номер, но никакой реакции не было.

Юлиане с извинениями звонил актер "95 квартала" Евгений Кошевой. В сериале он играет дипломата, поэтому именно его коллеги уполномочили отдуваться за киношный "ляп".

"Никто же не знал, что так попадет! Просто написали от фонаря", - говорит актер.

Сначала он не удержался и снова разыграл Юлиану. Но после того извинился и пообещал найти, кто вписал в киношную сцену номер телефона, не проверив, существует ли он на самом деле. Сам номер от зрителей скроют. "Мы исправим ситуацию. Ваш телефон будет заблюрен и никто больше не будет вас беспокоить", - пообещал Кошевой.

"Мне, конечно, приятно, что отреагировали", - говорит Юлиана.

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