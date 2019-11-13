В Купянске Харьковской области неизвестный обокрал оружейный магазин и унес с собой винтовки и ножи. Об этом сообщается на сайте регионального ГУНП.

"Из торгового помещения злоумышленник похитил 4 пневматические винтовки, 5 охотничьих ножей, 7 сюрикенов, 4 металлических ножа, 4 бинокля и 1 монокль", - уточнили в полиции.

По предварительной информации, ночью неизвестный отжал металлопластиковые входные двери, проник в магазин и обокрал его. Об ограблении стало известно лишь утром при открытии магазина.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства и лица, причастные к событию, устанавливаются.

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