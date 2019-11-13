В Киеве взяли под арест литовского хакера, которого разыскивало ФБР США за хищение с банковских счетов 6 миллионов долларов.

"По ходатайству прокуратуры города Киева постановлением следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева от 11 ноября 2019 применен экстрадиционный арест сроком на 2 месяца в отношении гражданина Литовской Республики, который находился в международном розыске и был задержан в Киеве", - сообщила пресс-служба киевской прокуратуры.

Задержание хакера, фото: kyiv.gp.gov.ua

Расследование преступной деятельности 32-летнего литовского хакера ФБР и Служба расследования финансовых преступлений США начали еще девять лет назад, в 2010 году.

Кибервор был объявлен в розыск за совершение ряда уголовных преступлений в сфере незаконного доступа к банковским счетам. Среди прочего его подозревают в хищении 6 миллионов долларов со счетов американских финансовых учреждений, завладении персональными данными и легализации доходов, полученных преступным путем.

Ранее "Страна" сообщала, что власти Израиля экстрадировали в США российского хакера Алексея Буркова.

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