В громком скандале со взятками, в который угодила Светлана Кондзеля, директор Департамента обеспечения доступа к публичной информации Офиса президента, появились новые детали. Оказывается, ей помогала еще одна высокопоставленная экс-чиновница.

Детективы НАБУ задержали по подозрению в мошенничестве бывшего замминистра культуры Викторию Лесничую. Об этом "Украинской правде" сообщил источник в Офисе президента. Не исключено, что она выполняла роль посредницы Кондзели.

Виктория Лесничая, фото: pravda.com.ua

Напомним, что Виктория Лесничая занимала должность заместителя министра культуры Михаила Кулиняка с сентября 2010 по октябрь 2011 года.

В январе 2012 года Кулиняк назначил ее гендиректором заповедника "Киево-Печерская Лавра". В августе 2012 года Лесничая уже фигурировала в громком сканадле. Ее обвинили в безосновательных массовых увольнениях, получении взятки, махинациях с документами и поддержке "серых" финансовых схем.

Она, впрочем, опровергала все обвинения в свой адрес. Впоследствии Минкульт освободил ее от должности в связи с грубыми нарушениями трудового законодательства и условий контракта.

Ранее "Страна" сообщала, что в Офисе президента подтвердили задержание своей чиновницы на взятке.