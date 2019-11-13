Сегодня, 13 ноября, начинается официальный визит в США президента Турции Реджепа Эрдогана. Как выяснилось, Дональд Трамп перед этим визитом предложил Анкаре торговую сделку объемом в $100 млрд, в обмен на урегулирование ситуации вокруг поставок российских ЗРК С-400.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на The Washington Post.

"В новом письме Эрдогану на прошлой неделе Трамп сказал турецкому президенту, что торговая сделка на $100 млрд и обходной путь, который позволит избежать санкций США в связи с покупкой Турцией российских ЗРК С-400, все еще возможны", - заявили источники из числа высокопоставленных чиновников администрации.

"Мы сняли торговое предложение с повестки дня, когда турки вошли в Сирию. Но как только мы получили заверения о прекращении огня, мы решили вернуть пакет предложений, включая осуществление нынешнего визита", - уточнил один из источников.

"Во-вторых, они решают проблему С-400 к нашему удовлетворению", - добавил он.

Напомним, что приобретение Анкарой С-400, несмотря на предупреждения Вашингтона, привело к решению США исключить Турцию из производственной цепочки, а также покупки американских истребителей F-35.

Кроме того, как заявил накануне советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен, если сделка по С-400 будет оставаться в силе, Турцию ждут санкции в рамках закона "О противодействии противникам США посредством санкций" (CAATSA), которые одобрит Конгресс.

"США настроены решить проблему с покупкой Турцией российских зенитных ракетных систем ПВО С-400. Это было проблемой для США и Турции в течение нескольких лет. Это одна из тех очень сложных проблем, которые, по мнению президента, необходимо решать", - сообщил высокопоставленный чиновник администрации в ходе брифинга, посвященного визиту Эрдогана.

Он так же добавил, что в "двусторонних отношениях есть огромный потенциал роста в экономическом плане, ключевой частью которого является F-35 и потенциальная роль Турции в программе F-35".

"Но чтобы достичь этого, нам, как союзникам, необходимо решить этот вопрос с С-400. Один должен сделать шаг, и только после этого второй сделает шаг", - отметили в Белом доме.