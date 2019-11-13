Эскалация на Ближнем Востоке. Появилось видео, как ракета из сектора Газа взорвалась на оживленной автотрассе Израиля
На Ближнем Востоке очередной виток напряженности. После того как в ночь на 12 ноября Израиль точечным ударом ликвидировал в Газе командира северного крыла террористической организации "Исламский джихад" Бахаа Абу аль-Ата и его жену, по территории страны были выпущены десятки ракет.
Причем одна из запущенных ракет упала и взорвалась на одной из оживленных трасс в Израиле. Об этом сообщается в Facebook News Izrael.
"Видеозапись, представленная Национальным управлением автомобильных дорог Израиля, показывает, как взрывается ракета, когда машины проезжают перекресток около города Ашдод 12 ноября", - пояснили журналисты.
Фото: facebook.com/worldisraelnews
На видео, которое разместило Радио Израиля в Twitter четко видно, что после взрыва ракеты дорогу окутали клубы дыма и пламени. Слава Богу, что во время ЧП никто не пострадал.
תיעוד ממצלמת "נתיבי ישראל": נפילת הרקטה בצומת שתולים@EliavBatito pic.twitter.com/J46RooQzEp— גלצ (@GLZRadio) 12 листопада 2019 р.
Видео: twitter.com/GLZRadio
Ранее "Страна" сообщала, что сектор Газа выпустил по Израилю почти сотню ракет.