На Ближнем Востоке очередной виток напряженности. После того как в ночь на 12 ноября Израиль точечным ударом ликвидировал в Газе командира северного крыла террористической организации "Исламский джихад" Бахаа Абу аль-Ата и его жену, по территории страны были выпущены десятки ракет.

Причем одна из запущенных ракет упала и взорвалась на одной из оживленных трасс в Израиле. Об этом сообщается в Facebook News Izrael.

"Видеозапись, представленная Национальным управлением автомобильных дорог Израиля, показывает, как взрывается ракета, когда машины проезжают перекресток около города Ашдод 12 ноября", - пояснили журналисты.

Фото: facebook.com/worldisraelnews

На видео, которое разместило Радио Израиля в Twitter четко видно, что после взрыва ракеты дорогу окутали клубы дыма и пламени. Слава Богу, что во время ЧП никто не пострадал.

Видео: twitter.com/GLZRadio



Ранее "Страна" сообщала, что сектор Газа выпустил по Израилю почти сотню ракет.