В Запорожье произошел очередной вопиющий случай. Здесь извращенец, нисколько не стесняясь, приставал к девушкам прямо в общественном городском транспорте. Неизвестный мужчина продемонстрировал им прямо в салоне автобуса свои гениталии.

Об этом сообщает в Intsagram местный ресурс its_zp.

"Будьте осторожны, в автобусе был замечен извращенец. Мужчина 35-40 лет показывал пассажирам свой половой орган, а после вышел за девушками на остановке Пушкина и предлагал "поразвлечься", - написали очевидцы возмутительного случая.

Фото: instagram.com

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что ревнивец развесил по Запорожью плакаты с фото парня, к которому ушла его бывшая, и подписал его - "Педофил".

Так же мы рассказывали, что в Киеве педофил напал на первоклассника в школьном туалете.