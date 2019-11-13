В Святошинском районном суде Киева взяли под стражу на 2 месяца без права залога двух подозреваемых в жестоком нападении на ветерана АТО Игоря Панова и его жену.

"Суд удовлетворил ходатайство о заключении под стражу без права залога в отношении обоих подозреваемых. Сторона защиты настаивала на домашнем аресте. Сами подозреваемые свою вину и любую причастность к этому преступлению не признают. На допросах они отказались от дачи показаний, ссылаясь на статью 63 Конституции", - сказала спикер прокуратуры Киева Надежда Максимец.

По ее словам, после задержания были изъяты элементы одежды, предполагаемое орудие преступления и другие вещественные доказательства. Назначены судебно-медицинские экспертизы. В том числе экспертиза ДНК.

Ранее двум мужчинам, которые сильно избили ветерана боевых действий на Донбассе, бойца 90-го батальона Игоря Панова и его жену в Киеве, полиция сообщила о подозрении в покушении на умышленное убийство. Нападавшими оказались сын потерпевшей и его друг 1989 и 1990 года рождения.

Напомним, 10 ноября, на Панова с позывным "Хан" и его жену напали в ночь на воскресенье. Как сообщалось, соседи нашли их без сознания, с проломленными головами в подъезде собственного дома на улице Академика Киприанова. В полиции рассказали, что сын, поссорившись по телефону с матерью, приехал к ней и пытался ее побить. За женщину вступился отчим. Пасынок позвал своего друга, и они, с деревянной битой и молотком, напали на супругов. Пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии.

Начато уголовное производство по ч.2 ст.15 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.