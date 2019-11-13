Во вторник, 12 ноября, на оккупированной части Донецкой области вблизи блокпоста "Александровка" микроавтобус съехал с дороги и перевернулся, в результате чего два человека погибли и 12 пострадали. Об этом сообщает сайт города Донецка.

Отмечается, что 44-летний водитель микроавтобуса Mercedes-Benz, двигаясь со стороны оккупированного Донецка в направлении блокпоста, в условиях плохой видимости из-за тумана не справился с управлением. В результате автобус выехал за пределы проезжей части и опрокинулся.

Пассажиры 58 и 63 лет погибли на месте. Водитель и 11 пассажиров получили травмы различной степени тяжести, их госпитализировали.

Как говорят очевидцы событий, автобус слетел на грунт, а при перевороте придавил насмерть двух пассажиров.

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