В СБУ опровергли сообщения о слежке спецслужбы за депутатам от ОПЗЖ
В Службе безопасности Украины опровергли сообщения СМИ о якобы слежке, которая осуществлялась спецслужбами за народными депутатами из фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ).
Об этом сообщил спикер СБУ Елена Гитлянская на своей странице в Facebook.
"Сегодня одно средство массовой информации со ссылкой на собственные источники обнародовал фейковый "план руководства СБУ" по слежению за народными депутатами фракции" ОПЗЖ", - написала Гитлянская.
По ее словам, "фейк был настолько небрежно сделан, что в СБУ даже не стали на него реагировать".
Скриншот: Facebook/Гітлянська Олена
Напомним, по данным журналистов, Служба безопасности Украины планировала осуществление следственных действий в отношении депутатов "Оппозиционной платформы - За жизнь".
Позже стало известно, что депутаты "Оппозиционной платформы - За жизнь" написали коллективное заявление в Госбюро расследований о привлечении к уголовной ответственности руководства СБУ за незаконное вмешательство в деятельность нардепов.