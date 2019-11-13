В Службе безопасности Украины опровергли сообщения СМИ о якобы слежке, которая осуществлялась спецслужбами за народными депутатами из фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ).

Об этом сообщил спикер СБУ Елена Гитлянская на своей странице в Facebook.

"Сегодня одно средство массовой информации со ссылкой на собственные источники обнародовал фейковый "план руководства СБУ" по слежению за народными депутатами фракции" ОПЗЖ", - написала Гитлянская.

По ее словам, "фейк был настолько небрежно сделан, что в СБУ даже не стали на него реагировать".

Скриншот: Facebook/Гітлянська Олена

Напомним, по данным журналистов, Служба безопасности Украины планировала осуществление следственных действий в отношении депутатов "Оппозиционной платформы - За жизнь".

Позже стало известно, что депутаты "Оппозиционной платформы - За жизнь" написали коллективное заявление в Госбюро расследований о привлечении к уголовной ответственности руководства СБУ за незаконное вмешательство в деятельность нардепов.